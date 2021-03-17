Школьник из Подмосковья спас двоих человек при пожаре

Настоящие герои, как известно, не носят плащи. Они могут заниматься 3D-моделированием, обожать читать «Сталкера» и «Ведьмака». Школьник Иван Носков из Домодедова спас из огня двоих человек. Как это было — узнавала корреспондент «360».

Все случилось, когда Иван возвращался с учебы. Увидел дым, напуганных соседей, услышал крики о помощи. Горела соседская половина дома, в котором живет Ваня с родителями. Дальше никаких раздумий у парня не было.

«Я смотрю, все мешкают. Все соседи собрались, три машины стоят, все бегают с ведрами. Думаю, что случилось? Я думал, что-то несерьезное», — вспоминает Иван Носков.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри горящего дома на помощь звали пожилая женщина и ее сын. Ваня забежал внутрь, открыл дверь на балкон, выпустив дым, и смог вытащить людей. К сожалению, мужчина, которого спас Ваня, позже скончался в больнице.

Мама Вани тогда жутко перепугалась, а сейчас очень гордится сыном. О пожаре теперь всегда будет напоминать шрам. Да и пока о ЧП точно не забыть, потому что стихия покалечила часть дома Ваниной семьи.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, наш герой признался, что в детстве даже хотел стать пожарным, но это раньше. Сейчас идет в более мирную профессию — будет системным администратором. А пока, говорит, главное — доделать дом. Но если кому-то понадобится его помощь, он всегда рядом.

Смотрите подробности — в сюжете «360».