Подмосковье 29 марта 2024, 16:52 Школьник из Химок выиграл путевку на смену Роскосмоса в «Артек» Пресс-служба администрации города или района

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Ученик школы «Лидер» из Химок Яромир Фоминых отправится в лагерь «Артек» на смену Роскосмоса. Он получил путевку после победы во всероссийском конкурсном отборе.

Как рассказали в администрации округа, образовательная программа направлена на развитие навыков проектирования и моделирования ракетно-космической техники, а также развитие творческих способностей. В лагере школьники разработают свой проект по одной из программ. Среди них дистанционное зондирование земли, террапроектирование; гидропневматические ракеты и другие.

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«Очень радостно и волнительно мне было узнать, что я поеду в „Артек“. Конечно же, на смене я хотел бы познакомиться и пообщаться с интересными людьми, научиться чему-то новому. Думаю, смена будет яркая и я запомню ее на всю жизнь», — поделился школьник.

Образовательная программа Роскосмоса» пройдет в «Артеке» с 10 апреля до 1 мая. В ней примут участие 150 школьников от 11 до 17 лет. После смены они смогут участвовать в профильных конкурсах и чемпионатах, а также получить рекомендации для поступления в вузы.

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