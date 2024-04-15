Подмосковье 15 апреля 2024, 16:58 Школу на улице Красина в Орехово-Зуеве достроят в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы проверили строительство школы на улице Красина в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить во втором квартале этого года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта превысила 98%. Учреждение привет 550 детей.

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Площадь здания составила более 10 тысяч квадратных метров. В нем обустроили спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский пункт. На территории появится зона для занятий спортом.

«В настоящее время завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, озеленение территории, оснащение школы технологическим оборудованием, современным спортивным инвентарем», — рассказали в вдеомстве.

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