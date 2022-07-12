Школа № 8 в Балашихе получит капитальный ремонт к 1 сентября

Капремонт школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе закончат к началу учебного года.

В школе на улице Крупенина завершен демонтаж перегородок, перекрытий, системы вентиляции и слаботочных систем. В данный момент рабочие монтируют перекрытия, канализационную систему, а также занимаются ремонтом фасада и черновой отделкой помещений.

Проверить ход работ приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках работ в этой школе заменят все перекрытия, коммуникации и кровлю. После закупки нового оборудования она будет готова вновь встретить учеников 1 сентября. Это очень важно, что мы можем обращать внимание на такие объекты, нуждающиеся в ремонте, несмотря на текущие мировые события», — отметил Игорь Брынцалов.

Работы проводят в рамках федеральной программы по ремонту школ, которую поручил запустить президент России Владимир Путин. В него включены 348 школ Подмосковья.

«Работы ведутся согласно плану, отставания от графика нет. Монтаж кровли, электротехнические работы и отопление завершены на 50%. Со следующей недели начинаем работы по созданию нового крыльца. На объекте работают 35 человек, работы планируется завершить 24 августа», — сообщил главный инженер строительно-подрядной организации Юрий Мельников.

В здании 1937 года постройки площадью около 1,5 тысячи квадратных метров работы начались 29 апреля 2022 года. В учреждении учатся 160 человек с пятого по девятый класс. Пока в школе идет ремонт, дети учатся в дополнительных зданиях на шоссе Энтузиастов, 38 и 1а.

По президентской программе в 2022 году также начался капремонт гимназии № 11 в Железнодорожном. Выполнить его планируют в течение двух лет.

Новую школу в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе также планируется открыть к 1 сентября.