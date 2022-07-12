Новая школа в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе откроется к 1 сентября

Новая школа станет крупнейшей в Балашихе — площадь четырехэтажного здания составит более 25 тысяч квадратных метров. Готовность объекта оценивается в 96%.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство школы на 1775 мест в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе вышло на финишную прямую. Здание полностью построено, на территории заканчивается благоустройство. Мебель и оборудование уже расставляются по кабинетам.

«Мы здесь были, когда строительство только начиналось, а теперь видим, что это будет красивая школа с современными зонами отдыха детей в период перемены», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время визита на объект.

Источник фото: телеканал «360»

Уже 1 сентября дети из жилого комплекса «Измайловский лес» сядут за парты в новой школе.

«Дома в ЖК постепенно заселяются. В этом году мы открыли здесь поликлинику, а в прошлом — детский сад. Здесь живет большое количество семей с детьми, поэтому нашей следующей задачей было открыть здесь школу. Есть уверенность, что все работы будут выполнены и 1 сентября мы ее откроем», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Школа расположена на пешеходном бульваре, который проходит через весь жилой комплекс. С одной стороны здания будет большая игровая площадка, с другой — стадион, спортивные площадки, места отдыха учащихся, теплицы и грядки для овощей.

В Балашихе в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще три школы: в ЖК «Новоград Павлино», в Ольгине и в Саввине.