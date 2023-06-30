30 июня 2023, 09:17
Школа № 30 в Химках и конструкторское бюро «Искра» подписали соглашение о кураторстве
Машиностроительное конструкторское бюро «Искра», администрация Химок и школа № 30 подписали трехстороннее соглашение о кураторстве. В планах — совместные образовательные проекты, экскурсии и профориентация школьников.
«Мы возрождаем в Химках традицию кураторства предприятий над школами. Оно должно, на мой взгляд, получить гораздо более широкий масштаб. На данный момент это первый опыт», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.
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Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» подарило школе трактор-снегоуборщик.
«Это программные задачи, которые поддерживает корпорация тактического ракетного вооружения. В рамках этого соответствующий бюджет у нас существует. Я рад, что в эту программу мы включили и поддержание школы № 30», — отметил генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин.
Сотрудничество не сводится только к материальному оснащению, также в планах есть и образовательные проекты — экскурсии на производство и профориентирование.
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