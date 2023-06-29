Важное 29 июня 2023, 18:06 Лучшие по астрономии и ЕГЭ. Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за победы Воробьев и Торкунов поздравили школьников Подмосковья с высокими результатами ЕГЭ

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В этом году 375 ребят из Подмосковья стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат. Губернатор Андрей Воробьев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов поздравили одаренных учеников. Они вносят свою большую лепту в развитие Московской области, отметил глава региона.

«Подмосковье занимает второе место по качеству образования в России. Часто слышу, как наши ребята берут призовые места на соревнованиях, выигрывают в олимпиадах, участвуют в проектах. Мы уже получили первые результаты ЕГЭ — 547 стобалльников!» — отметил глава Подмосковья.

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Воробьев и Торкунов встретились с ребятами в филиале МГИМО в Одинцове. Губернатор поблагодарил школьников за неустанное движение вперед и любознательность.

В копилке подмосковных наград — 38 медалей на международных соревнованиях. <...> На Азиатской олимпиаде по физике ребята из физтех-лицея взяли шесть золотых медалей в составе сборной России. Андрей Воробьев

Он спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни, поинтересовался амбициями школьников.

«Я благодарен, что вы делаете наше Подмосковье сильнее, каждый из вас вносит свою лепту», — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в Московской области стало больше максимальных баллов на ЕГЭ по географии, литературе, химии и биологии.

«Благодарю наших педагогов. Вы, как наставники, помогаете ребятам становиться лидерами», — добавил Воробьев.

Работа с молодежью

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов подчеркнул, что школьники показывают блестящие результаты в регионе.

Андрей Юрьевич Воробьев очень любит работать с молодежью, часто встречается со школьниками и студентами. Уверен, что подавляющее большинство, если не все присутствующие, блестяще окончат школу. Анатолий Торкунов

Он пожелал ребятам, чтобы они, «вступая в большую, взрослую жизнь, думали о том, что нужно получить прекрасное образование, создать хорошую семью и всегда думать об интересах страны».

По словам Воробьева, важно поощрять педагогов и школьников, показывающих высокие результаты.

«Потому что благодаря им Подмосковье сильнее. Вы подаете хороший пример. Мы отмечаем вас и дальше будем это делать. У нас миллион учеников, а тех, кто добился признания в олимпиадах, и 100-балльников — тысяча. Вы такие крутые!» — сказал губернатор.

Он напомнил ребятам, что за ними — будущее, поэтому важно учиться, мечтать, но и не забывать про отдых.

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