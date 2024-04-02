02 апреля 2024, 11:42
Школа № 2 в Истре поделилась на международном форуме опытом внедрения биатлона в образование
Директор школы № 2 в Истре Оскар Латыпов выступил на международном форуме и поделился опытом внедрения биатлона в образовательный процесс. Всего в рамках форума прошло свыше 400 различных мероприятий: конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и дискуссионные площадки.
В 2023 году школа № 2 первой из подмосковных образовательных учреждений вошла в федеральный проект «Биатлон в школу», инициированный Союзом биатлонистов России. После к проекту присоединились школы в Химках и Шатуре.
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«Вариаций с этим видом спорта очень много, начиная от норм ГТО, заканчивая классическим биатлоном и любыми пересечениями с эстафетными видами — ориентировка на местности, прохождение полос препятствий, фестивали „Юнармии“», — подчеркнул Латыпов.
Напомним, дети, имеющие достижения в спорте, потом получают возможность реализоваться в среднеспециальных и высших учебных заведениях.
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