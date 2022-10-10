Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Школа на 2,2 тысячи мест появится в ЖК «Лобня-Сити» через год

Читать 360tv в

Здание новой школы в микрорайоне Катюшки в Лобне будет состоять из пяти этажей. В нем появятся просторные учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, большая столовая.

Проектом также предусмотрено спортивное ядро, игровые площадки, парковка для родителей. Для тех, кто будет приезжать на общественном транспорте, обустроят пешеходную дорожку к улице Ленина. Школа будет рассчитана на 2200 учащихся.

Реклама

«Учебное заведение будет расположено на севере микрорайона Катюшки — рядом с новым ЖК „Лобня-Сити“, где много молодых семей с детьми. Развитие социальной инфраструктуры здесь крайне необходимо», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Лобни Игорь Демешко.

Реклама

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основное финансирование стройки ведется из бюджета Московской области. В феврале 2023 года завершится разработка проектной документации, после чего рабочие выйдут на объект. Открыть школу планируется в третьем квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что на севере микрорайона Катюшки построят новый детский сад. Он будет рассчитан на 330 детей. В этом году в Лобне уже открыли новый корпус школы № 6 на 400 мест. Также в городе появится пристройка к школе № 4 на 400 мест.

0 0 0 0 0 0