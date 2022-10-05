Новый детский сад построят на Взлетной улице в Лобне в 2024 году | 360°

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Новый детский сад построят на Взлетной улице в Лобне в 2024 году

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Дошкольное образовательное учреждение построят на севере микрорайона Катюшки. Оно будет рассчитано на 330 детей.

«Место для строительства уже определено. Это улица Взлетная, участок № 3. Сейчас проект находится на начальном этапе. Решаем вопросы временного электроснабжения стройплощадки, планировочных решений, благоустройства», — рассказала начальник отдела строительства администрации городского округа Лобня Татьяна Гужновская.

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Строительство детского сада в Катюшках начнется в ноябре текущего года. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2024-й.

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«Новый детский сад очень нужен нашему городу, он закроет значительную часть потребности в дошкольных учреждениях. Создание условий для семей с детьми — важное направление, которое находится на особом контроле губернатора Андрея Воробьева «, — отметил временно исполняющий полномочия главы Лобни Игорь Демешко.

В этом году в Лобне открыли новый корпус школы № 6 на 400 мест. Также в городе появится пристройка к школе № 4 на 400 мест и новая школа в микрорайоне Катюшки на 2200 мест.

Лобня

Строительство

Детские сады

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