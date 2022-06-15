Школа на 1650 мест появится вблизи улицы Камова в Люберцах

Большую школу построят вблизи улицы Камова в Люберцах. Она примет 1650 учеников. Входы сделают на одном уровне с землей для удобства ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, школу разделят на помещения для начальной и старшей школ.

Здание нового образовательного учреждения рассчитано на 1650 учеников: 66 классов по 25 человек Владислав Гордиенко.

Внутри появятся спортивные залы, студии для внеурочных и кружковых занятий. Столовая сможет вместить 825 ребят.

«Облик здания органично вписан в окружающую застройку», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят. Там будет территория с игровыми и баскетбольной площадками, беговой дорожкой, местами тихого отдыха. Проектировщик — компания «Эксперт-Инжиниринг».

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.