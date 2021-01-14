«Школа-мечта» в Электростали откроется 8 февраля

Новое образовательное учреждение, которое строится в Электростали, решит проблемы сразу пяти школ. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина на онлайн-встрече с губернатором Андреем Воробьевым, директором школы и учениками.

«Это новая школа, которая строится в рамках национального проекта с участием федеральных денег. Она решает проблемы сразу пяти школ, в которых сейчас в некоторых классах по 37 детей. То есть они сильно перегружены. И одна эта большая школа разгрузит все остальные», — рассказала министр.

Школа откроется 8 февраля. Сейчас полным ходом идет подготовка. В здании расставляют оборудование, мебель. По словам Каклюгиной, на следующей неделе начинается полное приведение в порядок. Более того, школа входит в топ-100 и показывает высочайшие результаты.

Директор учреждения Ирина Игоревна поблагодарила Воробьева за то, что строительство в условиях пандемии не прекращалось. Она добавила, что сердцем учреждения должен стать естественно-научный кластер на базе шести кабинетов химии, физики и биологии.

«Школа сдана с опережением графика. Школа — мечта. <…> Благодаря этой школе, мы открываем новый естественно-научный профиль, который очень востребован у наших ребят. <…> Самая главная наша гордость — это медико-биологический класс», — сообщила она.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов и родителей за труд и партнерство, потому что сейчас это особенно важно.

«Для нас стратегически важно, чтобы мы все гребли в одну сторону, разговаривали на одном языке по питанию, спорту, русскому языку, программированию. Чтобы мы находили общий язык, а самое главное, способы, как усовершенствовать и сделать каждый образовательный процесс результативным», — резюмировал глава региона.

В четверг Воробьев сообщил, что в 2021 году в области построят 39 новых школ.