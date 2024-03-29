Эксклюзив 29 марта 2024, 10:32 «Школа ходьбы» ставила бойцов СВО на ноги. Директор центра «Ясенки» — о реабилитации Директор Маслов: центр «Ясенки» помог бойцам СВО на колясках начать ходить Телеканал «360»

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В Подольске открыли «Школу ходьбы» для раненых участников спецоперации. Инвалидам-колясочникам помогли встать на ноги, а обладателям протезов — заново научиться ходить, рассказал ведущей «360» Юлии Минаковской директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.

Проект реализовали полгода назад благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Минсоцразвития Московской области. Михаил Маслов сообщил, что «Ясенки» получили большое количество специализированного оборудования для восстановления утраченных функций опорно-двигательного аппарата ног.

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«„Школа ходьбы“ также важна тем, кто стал передвигаться на протезах, потому что это довольно-таки сложно. <…> Как только ты встал на протезы, ты просто стоять не можешь — нужно найти баланс. Для этого у нас есть специализированное оборудование „Баланс Мастер“, различные дорожки», — сказал он.

Центр реабилитации рассчитан на пребывание 130 пациентов, заезд длится три недели. Михаил Маслов сообщил, что сразу после поступления участники СВО попадали к социальному работнику. На следующий день назначали медицинский консилиум.

«Для меня интеграция в общество — это когда боец приехал на коляске и встал на ноги. Когда он только что встал на протезы и начал ходить. Когда ребята, передвигающиеся на колясках, получали водительские права. Весь этот опыт у нас есть», — заявил директор центра.

В «Ясенках» также открыли бесплатный прокатный центр технических средств реабилитации. Бойцы СВО могли подобрать костыли или ходунки под индивидуальные потребности.