23 июня 2022, 20:51
Шествие и акция «Свеча памяти» прошли в Талдомском округе 22 июня
В День памяти и скорби 22 июня в Талдоме состоялось традиционное шествие и акция «Свеча памяти», посвященные трагическому событию в отечественной истории — началу Великой Отечественной войны.
Источник фото: телеканал «360»
Сотни жителей города собрались у здания администрации, чтобы единой колонной прошествовать к мемориалу землякам, погибшим в годы войны. Возглавил колонну и открыл митинг глава Талдомского округа Юрий Крупенин.
Источник фото: телеканал «360»
В память о воинах, отдавших свою жизнь во имя жизни будущих поколений, у памятника зажгли сотни мемориальных свечей. Представители Дубненско-Талдомского духовенства совершили литию в память о погибших.