Шествие и акция «Свеча памяти» прошли в Талдомском округе 22 июня

В День памяти и скорби 22 июня в Талдоме состоялось традиционное шествие и акция «Свеча памяти», посвященные трагическому событию в отечественной истории — началу Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Сотни жителей города собрались у здания администрации, чтобы единой колонной прошествовать к мемориалу землякам, погибшим в годы войны. Возглавил колонну и открыл митинг глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Источник фото: телеканал «360»

В память о воинах, отдавших свою жизнь во имя жизни будущих поколений, у памятника зажгли сотни мемориальных свечей. Представители Дубненско-Талдомского духовенства совершили литию в память о погибших.