Тысячу свечей зажгли в Истре в память о героях Великой Отечественной войны

Всероссийская акция «Свеча памяти» ежегодно проходит по всей России. Жители городского округа Истра активно ее поддерживают. Тысячу свечей они зажгли ровно в 22:00.

Будто сотни звезд осветили небо и сказали спасибо героям, которые защищали нашу Родину. Именно так с высоты птичьего полета выглядит акция «Свеча памяти».

Акция проводилась на территории Ленино-Снегиревского музея. Место проведения акции выбрано не случайно. Именно в поселке Снегири началось освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В результате тяжелых боев в окрестностях Снегирей погибли более 6,5 тысячи человек.

«Первый город, который освободили, был Истра. И теперь 22 июня, каждый год, мы отмечаем, отдаем дань памяти погибшим нашим войнам, делаем „Свечу памяти“», — сказал председатель совета депутатов Истры Александр Скворцов.

Участники акции выложили лампады в форме цифры 81 — годовщины начала самой кровопролитной войны, которая унесла миллионы жизней.

«Я считаю, что это очень важно. Закаляет молодежь, объединяет нас всех, делает нас всех сильнее, чтобы мы помнили об этом», — сказал чемпион мира по плаванию Андрей Арбузов.

Эта акция направлена в первую очередь на подрастающее поколение. Ведь молодые люди знают об этих событиях лишь по рассказам родственников или из уроков истории. Ведь это так важно видеть своими глазами, что никто не забыт и ничто не забыто.