Подмосковье 17 апреля 2024, 19:38 Встреча с узниками концлагерей прошла в школе № 3 в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мероприятие к Международному дню освобождения узников концлагерей провели в школе № 3 микрорайона Павлино в Балашихе. На встречу со школьниками пришли 16 человек, которые будучи детьми пережили ужасы заточения.

На мероприятии школьники показали свой проект «Через года, через века помните». Его посвятили несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. Среди гостей мероприятия была Тамара Каменская. Она рассказала школьникам о том, как пятилетним ребенком с двумя братьями и мамой оказалась в концлагере.

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«Мы жили в Брянской области, через эту деревню проходило много фашистов. Однажды в нашей деревне остановились немцы, сделали штаб. Партизаны сумели их разбить. Но те, кто уцелел, должны были с нами расправиться. Нас увезли к границе Польши, в город Кричев. Так мы попали в концлагерь. Кормили нас водой и хлебом. Мой младший брат умер. Мама искала его тело среди других, чтобы проститься», — рассказала Тамара Каменская.

Гостям встречи вручили памятные подарки от депутатов партии «Единая Россия».

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