Подмосковье 15 апреля 2024, 17:47 «Была самой юной санитаркой». Глава Подмосковья поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием Глава Подмосковья поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием Пресс-служба губернатора Московской области

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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Бодрова из Электростали примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Сегодня ей исполнилось 95 лет. С юбилеем женщину поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Когда началась война, Мария Ивановна записалась на курсы медсестер. Тогда девушке только исполнилось 13 лет. Школу, где она училась, переоборудовали в военный госпиталь, где она была самой молодой санитаркой.

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Как рассказал губернатор, Марию Бодрову наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». В этом году женщина примет участие в параде Победы вместе с президентом.

«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы — настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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