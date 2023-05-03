Подмосковье 03 мая 2023, 17:10 Шестилетнего ребенка с косоглазием, миопией и коньюктивитом вылечили в Видном

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Специалисты детской поликлиники Видновской РКБ спасли зрение шестилетнему ребенку. У него обнаружили коньюктивит, косоглазие и миопию, сообщили в минздраве Московской области.

Малыш пожаловался на воспаление слизистой оболочки глаз. Семья недавно прибыла в столичный регион из ближнего зарубежья и не проходила профосмотры ребенка. Для родителей диагнозы стали неожиданностью.

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«Первые симптомы косоглазия не всегда заметны неспециалисту, выявить их может лишь врач-офтальмолог. Вот почему так важно своевременно проходить профилактические осмотры детей узкопрофильными специалистами», — сообщил детский врач-офтальмолог Нурлана Аскерова.

Первый осмотр у офтальмолога проходят в месячном возрасте, затем в год, три и далее ежегодно.

«Патологию мы диагностировали своевременно. Ребенок прошел лечение в кабинете охраны зрения, каждые три-четыре месяца мы контролировали результат», — рассказала Аскерова.

В итоге зрение ребенка полностью восстановилось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регион привлекают новых врачей. Для медиков действуют специальные льготы и меры поддержки.

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