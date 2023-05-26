Подмосковье 26 мая 2023, 12:19 Шесть школьников из Подмосковья прошли во всероссийский этап конкурса «Юный архивист» Мингосуправления МО

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Итоги конкурса «Юный архивист» подвели в Подмосковье. Научно-исследовательские работы шестерых победителей направят на всероссийский этап смотра.

В Мингосуправления Подмосковья рассказали, что в региональном этапе конкурса «Юный архивист» приняли участие школьники из 31 городского округа. На суд жюри представили 61 работу — это исследовательские проекты, для созданий которых ребятам нужно было поработать с архивными данными. Многие использовали также свидетельства очевидцев, рассказы родных, старые семейные фотографии, письма и другие источники, свидетельствующие о прошлом.

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«Важнейшим условием при подготовке конкурсной работы являлось использование документов личных архивов, хранящихся в семьях ветеранов войны и труда, государственных и муниципальных архивов, проведение поисков по архивным источникам, получение навыков исследовательской работы», — уточнила министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

По решению жюри победителями областного тура стали шесть человек.

Скотарева С. из Балашихи подготовила работу по воспоминаниям участников Великой Отечественной войны. Крючкова П. из Воскресенска выступила с проектом о пионерских лагерях, работавших в городе в прошлом веке. Чернышева Е. из Щелкова исследовала вклад Виктора Чепурова в воспитание молодого поколения. Коняшкина К. из Рузы представила работу «Война во мне не умолкает…», а Малолетова П. из поселка Лотошино — «В бригаде только женщины». Трое участников из Зарайска — Баранова А., Баранова Л. и Шмелина А. — выступили с проектом «Отечество защищается не только оружием».

Сдача ЕГЭ в Подмосковье началась 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.