16 апреля 2024, 11:09
Шесть пунктов сбора гумпомощи открыли для акции «Доброе дело» в Лобне
Акция «Доброе дело» прошла в Лобне. Шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, организованных в школах и домах культуры округа, работали с утра до позднего вечера.
Все желающие могли принять участие в акции помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Люди приносили продукты, инструменты, одежду, предметы гигиены и лекарства. В отдельных пакетах — письма, которых на передовой ждут ничуть не меньше.
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Акцию «Доброе дело» начали подмосковные школьники, когда началась специальная военная операция. С тех пор в зону спецоперации отправили сотни тонн самых необходимых вещей.
Лобненские школьники не только пишут письма бойцам, но и плетут маскировочные сети и расписывают в цвета российского флага имбирные пряники для бойцов. Ребята из городского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» трудятся в пунктах сбора помощи. Они упаковывают посылки для отправки в сортировочный центр, который находится в Балашихе. Там ценный груз загрузят в машины и доставят на передовую.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».
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