Подмосковье 12 апреля 2024, 13:49 «Не остались в стороне». Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в акции «Доброе дело» Андрей Воробьев рассказал об итогах акции «Доброе дело» за 2 года Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Акция «Доброе дело» стартовала в Подмосковье в апреле 2022 года — ее придумали учащиеся гимназии имени Примакова. Губернатор Андрей Воробьев поддержал идею ребят и одним из первых сдал гуманитарную помощь для жителей Донбасса. За два года масштаб мероприятия многократно увеличился, что позволило собрать более 5,6 тысячи тонн полезного груза.

«Сначала необходимые товары собирали для жителей новых регионов, социальных и образовательных учреждений, но с течением времени акция трансформировалась — мы стали помогать и нашим бойцам. Спасибо волонтерам Подмосковья, которые сортируют, упаковывают и доставляют товары. И, конечно, самые теплые слова благодарности — всем неравнодушным жителям региона за то, что не остались в стороне», — сказал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

В марте в рамках акции во всех школах региона прошла «Неделя добрых дел». Ребята плели маскировочные сети, делали окопные свечи, писали письма и рисовали открытки для бойцов. Все это недавно отправили «за ленточку».

За два года фуры «Доброе дело» сделали 143 рейса из Подмосковья в Донбасс и доставили более 5,6 тысячи тонн продуктов, лекарств, одежды, технических средств и многого другого.

«Сегодня, в годовщину акции, в Подмосковье объявлен единый день сбора помощи для участников СВО», — добавил губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области

Внести лепту и помочь может любой желающий. Сделать это можно в любом волонтерском пункте Московской области. Выбрать удобный для себя можно на volonter.mosreg.ru. Кроме того, в регионе открыли 197 дополнительных специальных точек сбора.

«Для меня „Доброе дело“ — история очень личная, и я прекрасно понимаю, что чувствуют близкие наших бойцов, как переживают и хотят помочь, чем могут. Также я вижу, как ждут наши посылки ребята на передовой, будь это коптер или трогательное теплое письмо от школьника, которое они бережно хранят», — говорит Александр Мухуров. Отец волонтера участвует в спецоперации. Боец с позывным «Тунгус» служит в мотострелковом подразделении.

Пресс-служба губернатора Московской области

Еще один подмосковный волонтер Егор Балев открыл гончарную мастерскую на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Здесь проводят мастер-классы, в том числе для детей, чьи родные сейчас выполняют боевые задачи.

«К нам приходит много детей, мы занимаемся творчеством, у которого большая миссия — поддержать наших защитников. Разговариваем с нашими гостями, рассказываем про акцию „Доброе дело“, про настоящих героев и почему важно помогать участникам СВО», — отметил Гоша Балаев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Активное участие в акции «Доброе дело» принимает бизнес. Например, Раменский кондитерский комбинат отправлял в новые регионы торты, рулеты и хлебцы, а компания «Биоэн» доставила в ДНР цистерну для перевозки питьевой воды и обмундирование для бойцов. Не остались в стороне производитель мороженого «Чистая линия», «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» и другие предприятия Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».