Подмосковье 22 марта 2023, 22:36 Шесть поколений одной семьи отдали около 160 лет Коломенскому заводу локомотивов

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Завод по производству локомотивов в Коломне служил местом работы для семьи Уляковых 160 лет подряд. Сейчас Сергей Уляков собирает на предприятии турбины.

«Никуда не уходил на другое предприятие. Все 48 лет я проработал на Коломенском заводе, даже можно сказать в одном цеху и в одной бригаде», — сообщил Уляков.

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По словам жителя Коломны, его отец, братья, дяди, деды и прадеды также трудились на этом заводе.

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Основатель династии начал работать на предприятии еще в 19 веке. Когда завод строился, прапрадед Сергея Улякова возил сюда на лошади бревна и кирпичи.

«Мужчины нашего рода работали, ну почти все, работали на Коломзаводе. И женщины некоторые тоже работали на Коломзаводе», — заявил Уляков.

Сергей пришел сюда после 10-го класса. Опытные работники обучили его ремеслу за несколько месяцев. В итоге юноша стал слесарем механосборочных работ.

На заводе Уляхов встретил свою будущую супругу Татьяну. Женщина также проработала на предприятии слесарем по ремонту 45 лет.

«У нас в машинно-сборочном цеху было 27 стендов. И вот все наши ребята, они были прибористами по сменам, приносили нам приборы, и мы их ремонтировали», — пояснила Татьяна Улякова.

Сейчас супруги уже на пенсии. Однако на заводе уже работают их взрослые дети. Сын Алексей работает в цехе, где производят части двигателей. Ранее он был слесарем и бригадиром, а последние шесть лет мужчина трудится мастером участка и контролирует работу 19 человек. Сестра Алексея Светлана занимается монтажом кабеля. На заводе она уже проработала 30 лет.

Племянник Уляковых Вадим Филиппов совсем скоро отметит 50 лет работы на заводе в Коломне. Мужчина трудится инженером-конструктором и разрабатывает программы и методики, контролирует испытания.

Уляковы-Юсовы — старейшая династия в Подмосковье. Начальники цехов, инженеры, мастера, лаборанты, рабочие — шесть поколений одной семьи связали свою жизнь с Коломенским заводом.

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