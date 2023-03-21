21 марта 2023, 18:57
Уникальный для Восточной Европы. Губернатор Воробьев — о кофейном заводе в Подмосковье
Андрей Воробьев: кофейный завод под Рузой вошел в топ-4 в России
Первый в Восточной Европе завод сублимированного кофе активно развивается в Подмосковье. Он входит в топ-4 на российском рынке этого напитка, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Инвестиционное соглашение на полях Петербургского международного экономического форума позволило расширить производство.
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Речь идет о «Московской кофейне на паяхъ» в Рузском городском округе Подмосковья. Это единственное предприятие России, где производят сублимированный цикорий.
Андрей Воробьев встретился с сотрудниками завода и пожелал процветания их делу.
Знаю, какие профессионалы здесь работают. У нас «Московская кофейня на паяхъ» — флагман в Рузе.
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области напомнил, что в прошлом году предприятие отметило 25-летний юбилей.
«Компания входит в топ-4 на рынке кофе в России, а технологии производства там отвечают самым высоким стандартам, в чем мы имели возможность убедиться. Со своей стороны, стараемся комплексно поддерживать такие компании», — добавил Андрей Воробьев.
Например, в Подмосковье снижают административное давление на предприятия. Упрощают решение многих вопросов, связанных со стройкой и землей.
«Также мы заключили соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта, по которому предприятие получает льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество», — отметил губернатор.
А в прошлои году компания получила субсидию на сумму 100 миллионов рублей для создания инженерной инфраструктуры.
Соглашение на полях ПМЭФ
Правительство Подмосковья и «Московская кофейня на паяхъ» заключили крупное соглашение во время ПМЭФ в 2018 году. Оно касалось реконструкции завода.
В это вложили пять миллиардов рублей инвестиций. В результате появилось 135 новых рабочих мест.
Генеральный директор компании «Московская кофейня на паяхъ» Алексей Кеменов сообщил, что на предприятии работают свыше 500 человек.
Мы выпускаем все виды кофе: растворимый, в зернах, в капсулах, три в одном, сублимированный цикорий и различные виды какао.
Алексей Кеменов
Сегодня предприятие принимает активное участие в оказании гуманитарной помощи Донбассу.
«У нас на заводе выплачивают дополнительные деньги семьям мобилизованных», — сообщила сотрудница компании Наталья Войнова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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