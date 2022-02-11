Шесть новых площадок для раздельного сбора мусора появятся в Истре

На территории Истры оборудуют шесть новых площадок для раздельного сбора отходов «Мегабак». Об этом сообщили в администрации городского округа.

На пункты раздельного сбора мусора граждане смогут принести старую мебель, бытовую технику, спил деревьев и другие крупногабаритные отходы, которые подходят для вторичной переработки. Площадки оснастят дополнительными стеллажами для обмена старыми книгами — буккроссинга. а также контейнерами для приема текстильных изделий. Кроме того, к «Мегабакам» можно привезти старые игрушки и оставить для обмена.

В настоящее время в Истре уже работают две площадки для раздельного сбора мусора — в самом городе на улице Ленина и в деревне Обушково. Теперь «Мегабак» появится в деревне Покровское, поселке Глебовский, селах Павловская Слобода и Рождествено, также две точки оборудуют в городе Дедовск.

«Несмотря на то, что проект достаточно молодой, а культура раздельной утилизации отходов в стране только начинает динамично развиваться, в городском округе за 2021 год обе площадки „Мегабак“ посетило порядка трех тысяч человек. В общей сложности собрано чуть более трех тысяч кубометров различного мусора», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По мере накопления собранные отходы забирают компании-переработчики вторичного сырья и региональные операторы.

Ранее стало известно о том, что около 60 миллионов кубометров отходов вывезли из Подмосковья за три года.