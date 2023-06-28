Подмосковье 28 июня 2023, 14:57 Шесть незаконных торговых павильонов демонтировали в Балашихе с начала года

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Профильные службы администрации Балашихи проводят рейды для выявления несанкционированных торговых объектов. Уже шесть незаконных павильонов демонтировали в округе с начала года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил округам ликвидировать аварийные, брошенные и самовольные постройки.

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«У нас было более восьми тысяч объектов, осталось порядка трех с небольшим тысяч. Надеюсь, что половина из них будет также снесена, и на их месте появится то, что радует глаз», — сказал губернатор.

В Балашихе в 2022 году было выявлено и демонтировано 10 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Собственники таких павильонов получили уведомления о необходимости в течение месяца вывезти товар, отключить коммуникации и провести демонтаж. В противном случае ответственность за снос незаконной торговой точки берет на себя городская администрация. Тогда после демонтажа все имущество, которое принадлежит собственнику, отвозят на склад и через месяц утилизируют.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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