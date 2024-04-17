Подмосковье 17 апреля 2024, 09:07 Шесть машин с гуманитарной помощью отправили из Зарайска в ДНР Медиасток.рф

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Очередной груз гуманитарной помощи отправили на передовую из Зарайска. Колонна из шести автомобилей выдвинулась в Донецкую Народную Республику. Для округа это самая масштабная помощь новым регионам с начала специальной военной операции.

Автоколонна с гумпомощью стартовала от Дворца спорта «Зарайск», где проходил благотворительный турнир по боксу. Собранная в рамках соревнований помощь также отправилась к бойцам на передовую. В машины загрузили медикаменты, стройматериалы, одежду, продукты и многое другое.

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«В этот раз мы едем в Авдеевское направление. Все машины загружены под самую крышу», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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