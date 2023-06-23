23 июня 2023, 14:19
Шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю
С начала недели в Московской области ликвидировали шесть лесных пожаров. Возгорания произошли в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Об этом заявили в Комлесхозе региона.
Курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что каждое из возгораний ликвидировали на площади менее гектара. Самым сложным оказался пожар в Орехово-Зуевском лесничестве. На его тушение отправили девять человек личного состава и 4 машины.
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Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья потушили 123 лесных пожара.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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