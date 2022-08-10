Схемы движения на 50 автобусных маршрутах улучшили в Подмосковье

Для улучшения транспортного обслуживания в Московской области была создана рабочая группа, куда вошли представители Минтранса Подмосковья, муниципалитеты и перевозчики.

Результатом совместной работы стала масштабная оптимизация системы движения общественного транспорта. Передвижение пассажиров на общественном транспорте стало более комфортным в 21 округе. Рабочая группа внесла изменения в работу 50 автобусных маршрутов. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Проанализировав пассажиропоток в городских округах и собрав обратную связь от жителей региона, с начала года внесены изменения в схему движения на 29 городских маршрутах, увеличено число рейсов на 14 маршрутах, а также возобновлена работа и запущено семь новых маршрутов в пяти округах: Красногорске, Ступине, Одинцове, Солнечногорске и Люберцах. Данные изменения улучшили транспортную доступность для 800 тысяч жителей из 21 округа. Дополнительно ведутся работы по изменению работы на 27 маршрутах, которые будут выполнены к сентябрю», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

По просьбам жителей в Ступине запустили новый маршрут № 20 «Новое Ступино — Михнево». Он связывает Новое Ступино с шестью населенными пунктами и обеспечивает удобную транспортную доступность для 40 тысяч пассажиров. Раньше жители поселков вынуждены были пользоваться услугами такси или ходить пешком до ближайшего остановочного пункта. Каждый день новый маршрут осуществляет по десять рейсов в прямом и обратном направлении.

Новый маршрут запустили и в Красногорске. Три автобуса малого класса с 1 июня курсируют по маршруту № 12К «д. Нефедьево — р. п. Нахабино (ул. Институтская)».

Это нововведение позволило улучшить транспортную доступность с МЦД Нахабино.

Кроме того, схему движения 29 автобусных маршрутов изменили в Балашихе, Красногорске, Лобне, Одинцове, Пущине, Истре, Клину, Сергиевом Посаде, Химках, Власихе, Подольске, Ленинском, Орехово-Зуеве, Дмитровском и Домодедове. Например, в Истре организовали заезд маршрута № 4 «ст.Истра — Нов.Иерусалим» к новой Истринской областной клинической больнице.

На 14 маршрутах увеличено количество рейсов. Эти нововведения касаются городских округов Орехово-Зуево, Электрогорск, Балашиха, Домодедова, Одинцово, Серпухов, Реутова и Сергиев Посад.

В третьем квартале текущего года планируется открыть семь новых и возобновить работу одного маршрута, изменить схему движения на 16 маршрутах, и еще на четырех увеличить количество рейсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.