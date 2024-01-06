Подмосковье 06 января 2024, 12:20 Схему движения маршрутов № 7, 25 и 873 временно изменили в Химках Unsplash

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Проведение ремонтных работ на путепроводе в створе Юбилейного проезда и 1-го Железнодорожного тупика потребовало временного ограничения движения транспорта. В связи с этим с 6 января изменилась схема движения автобусов по трем маршрутам — № 7, 25 и 873.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, автобусы будут проезжать остановку «Стадион Юность» по улице Железнодорожной без остановок. Для удобства пассажиров, использующих маршрут № 7, организуют бесплатную пересадку на остановке, расположенной у станции Сходная по улице Чапаева, дом № 1.

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Объехать перекрытие можно в створе улиц Шоссейная — Мцыри в микрорайоне Фирсановка, а также через Ленинградское шоссе в районе ТЦ «Мега-Химки».

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Жителей и гостей Московской области просят быть внимательными и заранее планировать удобный маршрут следования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что перед Подмосковьем стоит задача повысить уровень культуры транспортного обслуживания. Для этого в системе проводят поэтапные изменения.

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