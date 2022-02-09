Схема организации остановок наземного транспорта изменится в Лобне

Схема организации остановок личного транспорта и автобусов изменится с 9 февраля в районе привокзальной площади у станции МЦД-1 Лобня. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что изменения вводятся для удобства пассажиров.

Рядом со станцией нельзя будет парковать личные автомобили. Для этого отведут отдельную зону. Машины можно будет оставлять там с 06:00 до 21:00.

Изменится зона посадки и высадки пассажиров маршрутов областных автобусов. Появится отдельная парковка для такси.

В местах изменения схемы движения установлены информационные указатели. Минтранс призывает граждан быть внимательнее и и смотреть на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2022 году будет активно решаться вопрос с проблемами жилищного строительства. Ожидается, что в нескольких городах региона полностью исчезнут обманутые дольщики: это Котельники, Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкино и Лыткарино.

Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками ранее поставил президент России Владимир Путин.