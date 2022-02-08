Первый город без обманутых дольщиков появится в Подмосковье

Подмосковные Котельники станут первым в регионе городом без обманутых дольщиков. В настоящее время там существует единственный недострой — жилой комплекс «Белые Росы». Его введут в эксплуатацию в течение первого квартала 2022 года. Комплекс насчитывает 920 квартир, покупатели ждут их больше семи лет. Об этом написала «Российская газета».

«Мы планировали завершить работу по дольщикам к концу 2023 года. Пока в планы укладываемся», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в регионе насчитывалось порядка 111,5 тысячи участников долевого строительства, полностью оплативших, но не получивших жилье. К настоящему времени новоселье отпраздновали 85,8 тысячи из них. До конца года планируется выдать ключи еще почти 15 тысячам собственников, в 2023 году — оставшимся примерно 11 тысячам.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова объяснила, что достроить удается не все дома. Там, где стройка даже не начиналась, проще выплатить обманутым дольщикам компенсацию. Порядок расчета выплат, как правило, вопросов не вызывает, он установлен федеральным правительством. При этом таких случаев — около 20% среди общего числа. Большинство заселяются в собственные квартиры.

Кроме Котельников, в текущем году городами без обманутых дольщиков должны также стать Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкино и Лыткарино.

Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками ранее поставил президент России Владимир Путин.