Подмосковье 26 мая 2023, 18:31 Схема движения транспорта на Путилковском шоссе в Красногорске временно изменится с 29 мая Минтранс Подмосковья

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С 29 мая в Красногорске на Путилковском шоссе временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В это время закроют участок дороги на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 со стороны улицы Новотушинской для строительства тоннеля. Ожидается, что работы завершат в сентябре этого года.

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Жителям Подмосковья рекомендуют пользоваться разворотами в районе проектируемого проезда № 6411 для заезда и выезда в сторону МКАД.

Две основные транспортные артерии в Люберцах откроют после реконструкции уже в ближайшие два года. Об этом сообщил глава муниципалитета на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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