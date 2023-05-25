Важное 25 мая 2023, 13:08 «Масштабная программа». Воробьев — о реконструкции двух важных дорог в Люберцах Андрей Воробьев рассказал о значимости реконструкции двух дорог в Люберцах

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Две основные транспортные артерии в Люберцах откроют после реконструкции уже в ближайшие два года. В 2023-м — Октябрьский проспект, а в следующем — М-5 «Урал». Об этом на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал глава городского округа Владимир Волков.

Оба проекта — долгожданные для автомобилистов. Люберцы — транзитный город, расположенный на пересечении дорог. В этом году завершится первый этап реконструкции Октябрьского проспекта.

Люберцы — большой, насыщенный событиями округ. Конечно, масштабная программа по реконструкции М-5 «Урал» и Октябрьского проспекта обращает на себя внимание. Андрей Воробьев

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что, помимо Октябрьского проспекта, жители ожидают открытия движения по трассе М-5.

«Это очень важная дорога, ее ждут абсолютно все автомобилисты. Город перестанет быть транзитным, весь поток грузового транспорта уйдет туда», — сообщил он.

Вместе с тем в июле в Люберцах откроют важный для пешеходов надземный переход через железную дорогу.

«Для нас это новый проект. В Люберцах таких переходов не было — современных, с лифтами. В этом месте поток людей составляет 1,2 тысячи человек. Открываем его уже в июле этого года», — рассказал глава.

Медицина

Три новых объекта здравоохранения запланировали в Люберцах в этом году. Один из них — детскую поликлинику — уже открыли на улице 8 Марта.

В июле в микрорайоне Зенино начнет работать современная подстанция скорой помощи. Кроме того, в этом году откроют поликлинику в жилом комплексе «Жулебино Парк».

В прошлом году у нас открылся первый маммологический центр. Очень большой спрос на обследования, многие даже едут к нам из соседних городов. Владимир Волков

Он добавил, что в 2023 году началось строительство новых поликлиник в поселке Октябрьском и в жилом комплексе «Люберецкий».

Еще одна важная задача — привлечение медицинских работников. Волков сообщил, что с начала года в Люберцах трудоустроили около 80 новых врачей.

«Я прошу вас и дальше продолжать эту работу. Кто-то уходит на пенсию, кто-то переезжает, но мы не должны терять врачей, открывая такие современные клиники», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Благоустройство и школы

Новый виток благоустройства ждет Люберцы в этом году. Преобразится Наташкинский парк, появится парк в деревне Марусино, изменится облик Лесной опушки в поселке Октябрьском.

«При вашей поддержке благоустроим два знаковых объекта — это Наташкинский парк и Лесная опушка в поселке Октябрьском — малые формы, беговые дорожки, лыжня. Очень серьезный проект, который объединит многие микрорайоны», — отметил Владимир Волков.

Важный проект — очистка Малаховского озера. Его приведут в порядок в этом году.

В сентябре в поселке Красково с опережением графика откроют долгожданную школу. Вместе с тем благоустроят парк рядом с ней.

До конца этого года на средства инвесторов в городском округе построят четыре школы и пять детских садов. Из областного бюджета профинансируют детский сад в жилом комплексе «Люберецкий».

Капитально отремонтируют гимназию № 46 и детский сад при школе № 52.

Экономика

По словам Владимира Волкова, в прошлом году в Люберцы удалось привлечь свыше 68 миллиардов рублей инвестиций.

У нас серьезные результаты в экономике. В прошлом году прибавилось три тысячи рабочих мест, предприятия развиваются. Владимир Волков

Сегодня в городском округе насчитывается свыше 20 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Работает 36 крупных предприятий, которые вносят основной вклад в экономику Люберец.

«В этом плане мы достаточно серьезно работу проводим и стараемся привлечь новых инвесторов», — подчеркнул Волков.

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