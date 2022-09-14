Схема движения на участке трассы М4 в Подмосковье временно изменится | 360°

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Схема движения на участке трассы М4 в Подмосковье временно изменится

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Схема движения на участке трассы М4 «Дон» временно изменится с 15 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе области.

По сообщению МТДИ, на мосту через реку Битцу у города Видное по направлению из Москвы закроется правая полоса движения. Проезд будет возможен по трем другим.

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Рабочие заменят деформационные швы и устроят пришивною зону из литого асфальтобетона. Полностью ремонт будет завершен в 2023 году. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

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Ранее Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

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