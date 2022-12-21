Важное 21 декабря 2022, 13:31 Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

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Первый участок Северного обхода открыли в Лобне. Старт движению дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин. Дорогу открыли на два года раньше благодаря почти круглосуточной работе строителей, трудившихся в три смены.

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Теперь время выезда из Лобни и въезда в центр города займет от 20 до 30 минут вместо двух часов. Улучшится дорога к аэропорту Шереметьево. Первые и самые долгожданные пять километров сдали раньше графика.

«Сегодня мы открываем участок Северного обхода Лобни, включая путепровод через железную дорогу. Именно этот переезд многие годы был причиной больших заторов. И, конечно, долгие ожидания в пробках портили людям настроение, срывали планы и создавали издержки для предпринимателей. Теперь, наконец, город сможет облегченно вздохнуть, а время в пути значительно сократится», — сказал Мишустин.

Лобня находится между двумя железнодорожными переездами. Чтобы выехать в сторону Дмитровского шоссе, водители тратили по два часа в пробках на переездах. То же самое было по пути в Шереметьево.

Благодаря Северному обходу Лобни транзитный поток уйдет из города. Время выезда из центра сократится до получаса.

Очередной стотысячный город Лобня сегодня сможет вздохнуть, потому что есть два выезда, а раньше был один и с бесконечным количеством шлагбаумов. Андрей Воробьев

На первом этапе построили путепровод через железную дорогу и участки, соединившие его с Дмитровским шоссе и трассой Хлебниково — Рогачево — Луговая.

«Благодаря программе президента, участию правительственных ресурсов мы имеем очень заметный результат. Сегодня открыли пять километров Северного обхода Лобни. Еще две развязки будут завершены в 2023-м и 2024-м», — отметил губернатор.

Первыми по дороге проехали новые автобусы, которые до конца года выйдут на маршруты в Лобне.

Лобненское шоссе

Также Мишустин и Воробьев объявили об открытии движения по основному ходу автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево. Это Лобненское шоссе, которое тоже улучшит выезд из города.

Строительство завершили на год раньше. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения, построили мост через реку Мещериху и два надземных перехода вблизи деревни Носово и терминала В аэропорта Шереметьево.

Кроме того, сделали два разворотных участка в районе деревни Чашниково и вблизи моста через реку Мещериху с регулируемым перекрестком.