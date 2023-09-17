Подмосковье 17 сентября 2023, 09:00 Шатура стала центральной площадкой всероссийского праздника бега «Кросс нации» в Подмосковье Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Центральной площадкой Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2023» в Московской области стала Шатура. На стадионе «Энергия» собрались более тысячи любителей спорта всех возрастов.

«Самым старшим участником забега стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим — трехлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Для любителей бега подготовили пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки — один, четыре, шесть, восемь и 12 километров. Участниками одного из самых массовых забегов в Подмосковье стали школьники, воспитанники спортивных секций, атлеты-профессионалы и ветераны спорта.

Ежегодно всероссийский спортивный праздник объединяет сотни тысяч любителей бега по всей стране. По традиции забег проходит в третью субботу сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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