Подмосковье 28 января 2023, 09:27 SHAMAN снял клип в Можайске Певец SHAMAN снял клип в Можайском городском округе

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Известный певец SHAMAN снял клип на новую песню «Исповедь» в Можайске. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Сильный по смыслу клип отражает душевные переживания исполнителя. Место было выбрано не случайно: Можайск считается «священным городом русских». Он богат древними святынями, храмами, намоленными местами. Главный покровитель города — Николай Чудотворец «Можайский».

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В клипе мелькают достопримечательности Можайска, в том числе древние храмы. В песне есть строчка: «Дай мне нести свой тяжкий крест и не падать».

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в последнее время завоевал огромную популярность у россиян. Им полюбились пронзительные патриотические песни молодого исполнителя: «Я русский», «Встанем» и другие. Судя по всему, у новой композиции есть шанс пополнить список фаворитов.

Почти 40% участников предновогоднего опроса заявили, что хотят видеть в праздничном эфире именно SHAMAN.