Шахматный турнир за Кубок главы города провели в Балашихе | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 10:37 Шахматный турнир за Кубок главы города провели в Балашихе

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Шахматный турнир за Кубок главы города, приуроченный к празднованию Дня народного единства, провели в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. В соревнованиях приняли участие 63 шахматиста возрастом от 5 до 16 лет, представляющих городские клубы.

Такой крупный шахматный турнир прошел в ДК «Кучино» впервые. Более половины участников имели спортивный разряд по шахматам. Соревнования прошли в формате блиц, когда на партию отводилось 5 минут.

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«Помимо главных призов, были отдельные призы для девочек, для самых юных ребят, а также приз самому молодому участнику. Всего награды получили 18 человек. В нашем турнире участвовали представители пяти шахматных школ Балашихи», — рассказал главный судья соревнований Виталий Фролов.

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С окончанием турнира юных спортсменов поздравил глава Балашихи Сергей Юров.

«Я хочу поблагодарить руководство Дома культуры и всех тех, кто принимал участие в организации мероприятия. Для этого мы и работаем, реконструируем и строим социальные объекты, чтобы потом они наполнялись жизнью, чтобы дети могли посоревноваться, проявить себя и двигаться дальше», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами. Организаторы планируют в будущем проводить такой турнир ежегодно.

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