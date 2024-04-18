Подмосковье 18 апреля 2024, 21:53 Шахматный турнир «Белая ладья» стартовал в Королеве Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Финальный областной турнир по шахматам «Белая ладья» стартовал в Королеве. Участие в соревнованиях принимают подмосковные команды, которые прошли отбор муниципального этапа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, состязания продлятся до 22 апреля.

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В первый день турнира юные шахматисты посетили увлекательную экскурсию по городку космонавтов. Ребята увидели Центр управления полетами «Роскосмоса» и Центр подготовки космонавтов.

​Победитель турнира представит Подмосковье на всероссийском финальном этапе в Сочи в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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