Подмосковье 11 марта 2023, 14:11 Шахматисты из Одинцова выступят в финале всероссийского турнира Фото: Татьяна Соловьева

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Учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцове выступят в финале всероссийского турнира «Белая ладья». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Мы хорошо знакомы с этой школой, знаем, что там большие шахматные традиции, и они это в очередной раз доказали», — сообщил гроссмейстер и президент Федерации шахмат региона Сергей Карякин.

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Отборочные соревнования прошли в Люберцах. Восемь команд из Люберец, Одинцова, Фрязина, Воскресенска, Истры, Подольска, Щелкова и Электростали сражались за право представить регион во всероссийском финале «Белой ладьи».

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В команде победителей были три мальчика и одна девочка: Максим Чертков, Евгений Кривоносов, Александр Федосов и Диана Преображенская.

Всероссийский финал соревнований пройдет с 1 по 10 июня в Краснодарском крае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками региона. Дети рассказали ему о своих планах на будущее.

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