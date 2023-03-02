Подмосковье 02 марта 2023, 23:46 Сгоревший под Истрой склад Ozon реконструируют

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В Истре займутся восстановлением складского здания Ozon, сильно пострадавшего в результате пожара летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разрешение на проведение работ по реконструкции склада получила управляющая компания индустриального парка «Ориентир-Запад».

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Общая площадь реконструкции объекта превысит 100 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта инвестируют порядка 3,6 миллиарда рублей. После восстановления здания на объекте создадут свыше 5,6 тысячи рабочих мест.

Пожар на складах ретейлера начался днем 3 августа 2022 года. Его тушили пять дней. В борьбе с огнем задействовали 45 единиц техники и более 130 человек личного состава МЧС по Московской области.

Возможными причинами возгорания называли короткое замыкание, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны сотрудников, а также нарушение техники безопасности при сварочных работах.