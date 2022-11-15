15 ноября 2022, 13:08
Сезон зимних опят стартовал в Подмосковье
Массовый сезон зимних опять стартовал в лесах Подмосковья. Эти грибы любят перепады температур и растут большими группами, рассказали в Комлесхозе региона.
Грибники считают зимние опята особенно вкусными и питательными. Их сочная мясистая мякоть имеет желтый оттенок и не меняет цвет на срезе. Эти грибы можно встретить под деревом, на нем, а также на пнях, мертвой древесине, валежнике. Они предпочитают древесину лиственных деревьев.
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Зимние опята растут группами в сростках от двух до нескольких сотен тел.
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Грибникам напомнили, что во время тихой охоты важно тепло одеться, проверить зарядку на телефоне и следить за лесными ориентирами.
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Природа
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