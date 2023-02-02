Подмосковье 02 февраля 2023, 16:12 Сезон весенних каникул в детских лагерях Подмосковья начнется 18 февраля

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Весенний сезон в детских оздоровительных лагерях Московской области начнется 18 февраля. В Минсоцразвития региона напомнили, как выбрать подходящий ДОЛ, ознакомиться с его меню и распорядком.

«На организацию детского отдыха в этом году выделено более 1,8 миллиарда рублей. Запланировано оздоровить более 500 тысяч детей», — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Уже 18 февраля во всех школах Московской области начнутся каникулы. Для активного и интересного отдыха в оздоровительных лагерях будут созданы все условия. Подмосковные ДОЛ с подробным описанием, распорядком дня и меню доступны родителям на портале «Детский отдых в Подмосковье».

Губернатор Андрей Воробьев считает своим долгом сделать все, чтобы военнослужащие и их семьи получили заслуженную помощь. Глава региона напомнил, что все дети мобилизованных, добровольцев и кадровых военных бесплатно получают питание в школах.