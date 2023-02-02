Подмосковье 02 февраля 2023, 08:50 «Считаем своим долгом». Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о вовлеченности жителей в помощь бойцам СВО

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Сборы гуманитарной помощи для уехавших в зону проведения спецоперации объединили многих жителей Московской области. В регионе запустили для работы специальные центры, также работают волонтеры. Власти региона не остаются в стороне и продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей. Про принятые меры на встрече с бойцами 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В беседе с главой Подмосковья один из бойцов признался, что гуманитарной помощи приходит очень много. При получении каждой посылки военнослужащие чувствуют народную поддержку.

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«Помогают кто чем может. Кто-то перечисляет на счет, чтобы что-то купили, кто-то покупает расходные материалы. У нас работают центры поддержки и волонтеры. Помогают главы городских округов. У главы Истры [Татьяны Витушевой] муж там (в зоне СВО — прим. ред.) находится», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что помощь получают не только бойцы, но и их семьи.

«Наша задача — все программы, которые мы принимаем, чтобы они работали, чтобы все чувствовали поддержку», — подчеркнул глава Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что правительство напрямую работает с Минобороны, чтобы участникам спецоперации было проще оформить и получить справки.

«Понимаю, что в вашем кругу это, может, не очень уместно говорить, но тоже имеет значение. Без бумажки многие вещи нельзя решить — получить те или иные выплаты, тот или иной статус», — заявил губернатор Московской области.

Он добавил, что руководство региона считает своим долгом сделать все, чтобы военнослужащие и их семьи получили заслуженную помощь. Андрей Воробьев напомнил, что все дети мобилизованных, добровольцев и кадровых военных бесплатно получают питание в школах.

«Не потому, что кто-то не может заплатить за питание, нет проблем с этим, вы получаете заметное жалование. Мы это делаем, чтобы те, кто окружают детей, понимали, что происходит, вопросы задавали. Это наш знак внимания, благодарность за ваш героизм, за вашу службу. Всех, кто сегодня выполняет этот долг», — отметил губернатор Подмосковья.

Один из присутствующих бойцов поблагодарил Андрея Воробьева за активное участие и помощь. Он подчеркнул, что хочет передать слова благодарности от жен, детей и родителей военных, которые всегда ждут их возвращения домой.