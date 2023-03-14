Подмосковье 14 марта 2023, 15:58 Сезон велогонок Gran Fondo откроется 28 мая в Волоколамске

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Первый в этом сезоне заезд легендарных велогонок Gran Fondo состоится 28 мая в Волоколамске. Регистрация для участников уже открыта.

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В Минспорте Подмосковья уточнили, что семейный фестиваль Gran Fondo Fest снова состоится на гоночной трассе Moscow Raceway под Волоколамском. Участникам будут предложены три дистанции на выбор: 30, 60 и 100 километров. Маршруты пройдут по живописным дорогам северо-западного Подмосковья, мимо старинных сел и деревень. Кроме того, в рамках семейного фестиваля состоится детский заезд для самых маленьких. Регистрация для юных велосипедистов тоже уже открыта.

В этом сезоне подмосковные велогонки Gran Fondo пройдут также в Пересвете (25 июня), Серпухове (13 августа), Яхроме (27 августа) и Рузе (17 сентября).

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.