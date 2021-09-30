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    30 сентября 2021, 10:18

    Сезон охоты на копытных в Подмосковье начнется 1 октября

    Анастасия Аброськина

    Сезон охоты на лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, кабана начнется 1 октября в Подмосковье. Тем, кто будет добывать животных, потребуется предъявлять все необходимые на это разрешения.

    Сезон охоты на копытных в Подмосковье начнется 1 октября

    Среди них охотничий билет, разрешение на оружие и добычу, путевка.

    По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, охотники по требованию инспекторов должны предъявлять разрешения и вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия, продукцию охоты.

    Сезон охоты продлится до 10 октября, а на кабана — до 28 февраля.

    С учетом москвичей, постоянно приезжающих к нам на охоту, общее количество охотников может достигать полумиллиона человек

    Андрей Разин.

    Он добавил, что все они одновременно не выйдут в угодья, но сезонное количество остается большим.

    «В осенне-зимний период разрешено будет добыть всего 1324 животных», — уточнил Разин.

    Это 886 лосей, 222 косули, 120 благородных и 96 пятнистых оленей.

    Инспекторов охотничьего надзора перевели на усиленный режим работы, чтобы минимизировать вред от браконьерства.