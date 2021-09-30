Сезон охоты на копытных в Подмосковье начнется 1 октября

Сезон охоты на лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, кабана начнется 1 октября в Подмосковье. Тем, кто будет добывать животных, потребуется предъявлять все необходимые на это разрешения.

Среди них охотничий билет, разрешение на оружие и добычу, путевка.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, охотники по требованию инспекторов должны предъявлять разрешения и вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия, продукцию охоты.

Сезон охоты продлится до 10 октября, а на кабана — до 28 февраля.

С учетом москвичей, постоянно приезжающих к нам на охоту, общее количество охотников может достигать полумиллиона человек Андрей Разин.

Он добавил, что все они одновременно не выйдут в угодья, но сезонное количество остается большим.

«В осенне-зимний период разрешено будет добыть всего 1324 животных», — уточнил Разин.

Это 886 лосей, 222 косули, 120 благородных и 96 пятнистых оленей.

Инспекторов охотничьего надзора перевели на усиленный режим работы, чтобы минимизировать вред от браконьерства.