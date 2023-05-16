Подмосковье 16 мая 2023, 18:03 Сезон международных велозаездов Gran Fondo начнется в Подмосковье 28 мая фото: Gran Fondo Russia

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Серия международных велозаездов Gran Fondo стартует в Подмосковье 28 мая. Ежегодный велофестиваль Gran Fondo FEST в Волоколамске даст старт сезону. Регистрация на заезд доступна на сайте.

Для участников велозаезда в Волоколамске подготовят взрослые и детские трассы, развлекательную программу и другие активности. Любителям на выбор предложат три дистанции: 30, 60 и 100 километров. Обязательные требования для участия в мероприятии — исправный велосипед и наличие шлема.

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Для юных спортсменов подготовят две дистанции: восемь или 12 километров в зависимости от возраста и физической подготовки. К участию в заезде допускаются дети от шести лет.

Все велосипедисты получат медали, а победители и призеры — памятные подарки. В этом сезоне велогонки пройдут также в Сергиевом Посаде, Дмитровском округе, Серпухове и Рузе.

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