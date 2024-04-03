Подмосковье 03 апреля 2024, 11:29 Сезон грибов начался в лесах Подмосковья Фото: Мосин В.В.

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Грибной сезон начался в лесах Подмосковья. Уже выросли первые строчки, сморчки и саркосцифы. В Минэкологии Московской области напомнили, что главное — не спутать съедобный гриб с несъедобным.

«Главное различие между двумя похожими грибами — их форма. Строчок приземистый и коренастый гриб, у него большая раскидистая шляпка, лежащая на почве, за которой практически не видно маленькой кривой ножки, у сморчка же наоборот, шляпка маленькая, в основном треугольной формы, ножка прямая и заметная, тянущаяся вверх», — прокомментировал министр экологии Тихон Фирсов.

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Перед приготовлением грибов их следует обработать в кипятке с раствором пищевой соды. Это позволит вывести опасный токсин. Нельзя забывать о том, что такие действия — лишь подготовка грибов к дальнейшей термической обработке, после которой их можно будет употребить в пищу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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