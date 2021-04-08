Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта пройдет в Подмосковье

В 2021 году в Подмосковье и Краснодарском крае пройдет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщил оргкомитет фестиваля.

«4 мая 2021 года в Gelendzhik Golf Resort пройдет очередной розыгрыш международного фестиваля „Сильные фигуры“. Два других этапа этой престижной серии пройдут 25 июля в Lnks National Golf Resort и 19 сентября в Дмитрове на поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте golf.ru.

Клубы Lnks National Golf Resort и Dmitrov Golf Resort находятся в Московской области.

В соревнованиях примет участие женская сборная России по гольфу, представители органов государственной власти и дипломатических представительств иностранных государств, а также известные спортсмены.

Мероприятие будет проходить при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России. В программе — турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

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