Подмосковье 17 апреля 2024, 18:39 Сезон буккроссинга начался в парке Кривякино в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В парке исторической усадьбы Кривякино, расположенной в Воскресенске, начался новый сезон буккроссинга. Любители чтения теперь могут обмениваться книгами прямо на открытом воздухе.

На шахматной площадке усадьбы установлены специальные стеллажи, где каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя.

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«Наши стеллажи предлагают книги на самые разные темы — от художественной литературы до научных трудов. С недавнего времени ассортимент пополнился детской литературой, для которой была выделена отдельная полка», — сообщили в дирекции парка.

Инициатива буккроссинга призвана не только поддержать любовь к чтению среди горожан и гостей Воскресенска, но и создать дополнительное место для общения и обмена интересами. Помимо этого, парк Кривякино предлагает посетителям разнообразную программу мероприятий: от экскурсий и фотовыставок до развлекательных событий для посетителей всех возрастов.

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